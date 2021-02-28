شكرا لقرائتكم خبر عن مليون طن حصيلة صادرات مصر الزراعية خلال شهرين.. الموالح والبطاطس فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى حوالى مليون طن منذ بداية العام الحالى وحتى الآن بزيادة قدرها 5% عن نفس الفترة من العام الماضى وذلك وفقا للتقرير الذى تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، وأن إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح بلغت 682 ألف 86 طن، بالإضافة إلى تصدير 107 ألف 94 طن بطاطس، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح.

فيما تم تصدير 22 ألف و732 طن بصل، محتلا المركز الثالث فى الصادرات، واحتلت الفراولة المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالى 13 ألف و187 طن، فى حين احتلت البطاطا على المركز الخامس فى الصادرات بإجمالى 12 ألف و 153 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البنجر على المركز السادس بإجمالى كمية بلغت 7 الاف و265 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالى 6 الاف و477 طن، يليها فى المركز الثامن الرمان بإجمالى 5 الاف و 779 طن.

بينما حصلت الجوافة على المركز التاسع فى الصادرات بإجمالى كمية بلغت 3643 طن، بينما حصل الفلفل على المركز العاشر فى الصادرات الزراعية بإجمالى 1737 طن، وحصل الثوم على المركز الحادى عشر بإجمالى 1064 طن، وحصلت المانجو على المركز الأخير بإجمالى 296 طن.