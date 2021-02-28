شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. إجراءات نقل ملكية عداد الكهرباء (الرسوم والأوراق المطلوبة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت مصادر بوزارة الكهرباء زيادة ملحوظة في أعداد الطلبات التي يتم تقديمها في شركات توزيع الكهرباء في القاهرة وعدد من المحافظات لتغيير بيانات العدادات بأسمائهم الجديدة.

وأشارت المصادر لـ«المصري اليوم» إلى أن تخوف المواطنين من بدء سريان قانون تسجيل الشقق بالشهر العقاري وربط إجراء أي تغيير باسم المشترك بتسجيل العقار بالشهر العقاري دفع المواطنين إلى التقدم بطلبات لتغيير أسماء المشتركين، لافتة إلى أنه يتم تغيير اسم المشترك مع تركيب عداد مسبق الدفع.

وأضافت المصادر أن جميع إدارات الكهرباء مازالت تعتمد طلبات تغيير أسماء المشتركين بناءً على الإجراءات القديمة وهي صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع مع صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع، وفي حال عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمى عام، وأيضًا بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع حيث يمكن نقل ملكية العداد للمالك الجديد بالتوكيل مع إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.

وتقضي الإجراءات بأن يتم التوجه لشركة الكهرباء في المنطقة التابع لها العقار في مواعيد العمل الرسمية مع تقديم الأوراق السابقة وملء استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة مع ملاحظة أنه في حال شراء منزل أو عقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة وذلك في حال وفاة المشترك القديم.

يذكر أن وزارة العدل سبق أن خاطبت عددًا من الجهات الحكومية ومن بينها وزارة الكهرباء ببدء تفعيل قانون الشهر العقاري الجديد بداية من يوم ٦ مارس المقبل.