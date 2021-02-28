شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتقدم الجنازة العسكرية لشهيد الواجب العقيد أحمد عبدالمحسن الدسوقي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الأحد، اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية الجنازة العسكرية لشهيد القوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد عبدالمحسن السيد الدسوقي، والذي استشهد إثر عملية إرهابية أثناء تأدية عمله بسيناء.

وانطلقت الجنازة العسكرية بمسقط رأس الشهيد بقرية أبنهس بقويسنا وسط جمع من الأهالي مرددين هتافات معادية للإرهاب منها «لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله، يا شهيد نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح».

هذا وقدم محافظ المنوفية واجب العزاء لأسرة الشهيد، داعياً المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يتغمده الله بواسع رحمته، مؤكدا أن الأعمال الإرهابية لن تثنينا عن مواصلة العمل والبناء والمضي نحو بناء وطننا الغالى.

وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لأسر الشهداء والمصابين والتواصل الدائم معهم لتلبية مطالبهم، مؤكداً على أن مصر تفتخر بكل شهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة في سبيل الحفاظ على مصرنا الغالية.

جدير بالذكر أن الشهيد العقيد أحمد عبدالمحسن السيد الدسوقي يبلغ من العمر 47 عاما متزوج وزوجته طبيبة ولديه ثلاثة أبناء (مؤمن 15 عاما وملك 13 عاما ومحمد 4 سنوات) ووالده بالمعاش ويشهد أهالي قريته بكرم أخلاقه وسمعته الطيبة.