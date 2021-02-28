شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة تصدر العدد السادس والعشرين من مجلة مصر معاك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تُصدر وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج العدد السادس والعشرين من مجلة مصر معاك متضمنًا أبرز تفاصيل مبادرة أصلك الطيب لضمان حياة كريمة لأهلنا بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة، ومبادرة مصرية بـ 100 راجل للمساهمة في تنمية الريف المصري ونقل الحقائق للمصريين بالخارج.

وتواصل المجلة عرض أبرز إنجازات الدولة المصرية؛ إذ تحمل صفحاتها ما تريد معرفته من معلومات عن مشروعات الفيروز للاستزراع السمكي وتطوير القرى المصرية

وفي العدد أيضًا، تستعرض مجلة مصر معاك رسائل السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة إلى عظيمات مصر بالخارج، بمناسبة شهر مارس والاحتفاء بـ« المرأة المصرية »

ويضم العدد أيضًا، إسهامات المصريين بالخارج في دعم الحرف التراثية في حيّ الجمالية التاريخي، وغيرها من الموضوعات الثرية.. تجدونها في صفحات مجلة مصر معاك

والمجلة متاحة باللغة العربية عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3dZO4w1، وباللغة الإنجليزية عبر الرابط التالي: https://bit.ly/37Uvz85