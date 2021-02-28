شكرا لقرائتكم خبر عن جولات لمتابعة سير امتحانات الثاني الثانوي بعدد من لجان ملوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء اركان حرب وكيل الوزارة احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، نائبه محمد عبد الغنى، بمتابعة سير امتحانات الصف الثانى الثانوي، والتي بدأت صباح اليوم، حيث اطمئن نائب رئيس المدينة على انتظام أداء الطلاب للامتحانات، بعدد من لجان مركز ومدينة ملوى .

شملت جولة نائب المدينة بعض لجان بالمدينة، حيث تابع مدي التزام اللجان بكافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج اللجان، وبوابات التعقيم وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، ومنع أي تجمعات او تكدس أمام اللجان.