شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تنظم ورشة عمل عن دور «وقاية النباتات» في تنمية المحاصيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نظم معهد بحوث وقاية النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، ورشة عمل دولية افتراضيا، تحت عنوان دور وقاية النباتات في التنمية الزراعية المستدامة، لبحث مخاطر التغيرات المناخية على إنتشار الآفات الزراعية وتهديد الثروة النحلية في العالم والتوعية بأهمية الدور الذي يلعبه البحث العلمي الزراعى في إحداث تنمية زراعية مستدامة وذلك بمشاركة 11 عالما من مختلف دول العالم المتقدمة والنامية.

وتضمنت فعاليات الورشة، مناقشة تطوير تكنولوجيا رش المبيدات، وكيفية الرش في الأراضي الجديدة، وكيفية حماية البيئة المصرية من الملوثات، كما طرح العالم الألماني من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة مناقشة كيفية الزراعة باستخدام الملقحات البديلة ومميزات تلك الطريقة ومردودها الإيجابي على المزارع والأمن الغذائي وتغير المناخ .

وقال الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات، إن الورشة شارك بها 11 عالما من مصر ودول العالم، في مجال وقاية النباتات منهم 9 علماء من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وألمانيا والهند، وذلك لتبادل الخبرات الدولية، وإثراء فكر الباحثين باطلاعهم على الأطروحات العلمية الجديدة في مجال وقاية النباتات.

وأضاف «عبدالمجيد»، أن أهداف الورشة تدور حول إنتاج محاصيل زراعية خالية من الملوثات وقادرة على المنافسة بقوة في الأسواق العالمية والاستهلاك المحلي الآمن وذلك باستخدام الاتجاهات الحديثة الواعدة في مكافحة الآفات كبدائل آمنة وفعالة للمبيدات الكيميائية للحفاظ على صحة الإنسان والنظام البيئي وتوضيح دور وقاية النباتات في التنمية البشرية وبناء القدرات وتحسين مستوي دخل المزارع وزيادة الإنتاج.

وأوضح مدير معهد وقاية النباتات، أنه من بين أبرز تحديات الورشة مناقشة تأثير التغير المناخي على إصابة المحاصيل بالآفات ومشاكل الغذاء والتي تتفاقم في ظل أزمات المناخ المتعاقبة التي كان لها بالغ الأثر على مختلف المحاصيل وكيفية الوقاية منها. علاوة على كيفية ربط المنظومتين الزراعية والصناعية معا وإلقاء الضوء على دور مجالات وقاية النباتات في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة مما يساهم في رفع مستوي الدخل القومي لمصر.

وطرح العلماء الأمريكان من جامعات فلوريدا وكنساس وبوردو وفرمونت عدة موضوعات حول خبراتهم عن الإدارة المتكاملة لآفات الموالح؛ التكنولوجيا الناشئة في المكافحة البيولوجية للآفات في المحاصيل الحقلية؛ الإدارة المتكاملة للآفات في بيئات غير متخصصة لإنتاج المحاصيل ودور الإشعة فوق البنفسجية في المكافحة المتكاملة للتربس في الصوب الزراعية .

كما أوضح العالم الهندي من كلية سرى جايندرا ساراسواشى ايورفيدا دور الأعشاب في وقاية النباتات من الآفات فيما طرح العلماء الصينيون من جامعة تشجيانغ والأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية الإستوائية دور وقاية النباتات في التنمية البشرية وبناء القدرات وتحسين دخل المزارع وكيفية رصد مكافحة الآفات عبر الحدود ومكافحة التلوث بالمعادن الثقيلة في الأراضى الزراعية.

ولفت مدير معهد وقاية النباتات، أن ورشة العمل إنتهت لعدة توصيات من شأنها تطوير مجال وقاية النباتات الذي يعد أحد الركائز الهامة التي يقوم عليها القطاع الزراعى في مصر، من أجل إتخاذ خطوات حاسمة وملزمة لمجابهة الممارسات الزراعية غير المستدامة وأزمات المناخ للانتقال إلى مرحلة جديدة قوامها الاستدامة ومواجهة التحديات والتعريف بالطرق الابتكارية الجديدة والآمنة لمكافحة الآفات وتحجيم الإستخدام غير المرشد للمبيدات الكيميائية مع الأخذ في الاعتبار سهولة تطبيق تلك الطرق وانخفاض تكلفتها وزيادة الإنتاج مما يعزز ضمان الأمن الغذائي.

وأضاف «عبدالمجيد»، أن ورشة العمل أكدت على أهمية تطوير التكنولوجيا الزراعية لتقليل استخدام المبيدات واستهلاك المياه من خلال استخدام بشابير ووحدات تجزئة متطورة متعددة الطاقات واستخدام الملقحات البديلة ومردودها الإيجابي على الزراعة والمزارع بما يعزز الأمن الغذائي.

وشدد مدير معهد وقاية النباتات على ضرورة التوجه نحو زيادة زراعة المحاصيل الزيتية والخضر والنباتات الطبية والعطرية التي تساعد على زيادة الاعداء الحيوية والحشرات النافعة والملقحات وتقليل الاصابة بالآفات والمحافطة على التنوع البيولوجي في البيئة ضمن أطر إيكولوجية أهم ركائزها حماية البيئة من الملوثات .

ولفت «عبدالمجيد»، إلى أهمية إستخدام التكنولوجيا الناشئة في المكافحة البيولوجية للآفات وتطبيق رش الطفيليات والمفترسات بإستخدام طائرات بدون طيار والتطبيقات العلمية الواعدة في هذا المجال، وتهيئة جميع الوسائل للمكافحة البيولوجية، واستخدام البدائل الآمنة، مثل استخدام الأشعة فوق البنفسيجية وغيرها.

وشدد مدير معهد وقاية النباتات، على أهمية التنوع النباتي بتحميل بعض النباتات الطبية والعطرية على المحاصيل والتي لها بالغ الأثر في خفض تعداد الآفات ومردود أقتصادي للمزارع عوضا عن الزراعة للنبات الأحادي في الرقعة ومنع الرى بمياه المصارف إلا بعد معالجتها معالجة ثنائية على الاقل لتفادى التلوث بالمعادن الثقيلة في الأراضي الزراعية.

وشدد «عبدالمجيد»، على أهمية الرصد والتقصى بهدف الإكتشاف المبكر للآفات العابرة للحدود مع التدريب على استخدام تكنولوجبا رصد الآفات الزراعية الغازية وإحداث تنمية بشرية للمرأة الريفية لتحسين اوضاعها وجعلها مؤهلة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة واستغلال مخلفات المحاصيل بما يخلق فرص عمل وصناعات بالريف المصرى مشيرا إلى أهمية تحسين سلالات نحل للحصول على سلالة ذات صفات وراثية جيدة وعمل برامج تربية وإنتخاب للوصول إلى هجن مصرية من دودة الحرير التوتية.