شكرا لقرائتكم خبر عن جولات تفقدية لـ«تموين الأقصر» بمركز إسنا ضمن مشروع تطوير الريف المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال تامر صلاح، وكيل وزارة التموين، بالأقصر، إنه تم إجراء عددا من الجولات على القرى والنجوع التي تدخل ضمن مشروع تطوير الريف المصرى، ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وأوضح أن هذه الجولات تمت في قرى ونجوع مركز إسنا التي تدخل ضمن المبادرة الرئاسية، برفقة كل من المهندس عبدالرازق الصافى وكيل المديرية، والمهندس جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، والمهندس فراج احمد مدير ادارة تموين إسنا، ومفتشى التموين بالمحافظة للوقوف عن قرب لمعرفة احتياجات هده القرى لتطويرها حيث تم المرور على المخابز البلدية والأنشطة التموينية والأسواق وفروع الشركة المصرية لتجارة السلع وكذلك تم افتتاح فرع خير زمان بإسنا.

وأشار إلى أنه من خلال هذه الجولات تم عمل الحصر اللازم، لتحديد احتياجات هذه القرى على أن تشمل خدمات التموين والسجل التجاري وحماية المستهلك وأي خدمات أخرى بهدف توحيد وتجميع كافة الخدمات الحكومية من خلال مركز خدمة موحد به أكثر من شباك.

مؤكداً أن الهدف من إنشاء هذه المراكز هو تلبية احتياجات المواطنين في الخدمات المقدمة إليهم.

وتابع أن هذا الحصر سيشمل كافة الخدمات التموينية المقدمة للمخابز، المستودعات، المطاحن، مراكز الخدمة المطورة، مكاتب التموين، منافذ المجمعات الاستهلاكية، منافذ جمعيتي، بدالى التموين، وغيرها من المنشأت التموينية؛ بهدف تحديد الاحتياجات الفعلية بدقة لعمل التدخلات التنموية والتموينية اللازمة لهذه المناطق.