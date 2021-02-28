شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة أهالي مساكن السكة الحديد في الإسكندرية تصل البرلمان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم محمد جبريل محمد، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، بشأن الحالة المتردية وغير الإنسانية التي تعاني منها المساكن الخاصة بعمال السكة الحديد والكائنة بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية.

وقال النائب في طلبه المحول إلى لجنة النقل والمواصلات بالمجلس للبت فيه، إن المساكن مكونة من حوالي 60 مسكن صغير المساحة والمسكن مكون من غرفة وحمام ويسكنها الأهالى منذ أكثر من 30 عاما.

وأضاف: «الأهالي قضوا حياتهم في خدمة قطاع السكة الحديد وتعيش أسرهم معهم في هذه المساكن التي تصدعت جدرانها وأسقفها، مشيرا إلى أن الأسر لا تحميهم البنايات المتصدعة من الشتاء والبرد، فهى عبارة عن ألواح صاج وتجسد مشهدا لا يليق بمعانى الإنسانية وسط انتشار للحشرات والفئران».

وأوضح «جبريل»، أن سكان المنطقة يعانون من كل أنواع الإهمال والتهميش مع أن الموقع يطل مباشرة على محور المحمودية الذي يعد أحد شرايين الحياة بالإسكندرية ومجاور لمساكن بشائر الخير التي تعد واحدة من إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يعيشون ببنايات لا تحمى من شتاء وبرد .. طلب احاطة لوزير النقل بشأن أهالي مساكن السكة الحديد في الاسكندرية (صور)

يعيشون ببنايات لا تحمى من شتاء وبرد .. طلب احاطة لوزير النقل بشأن أهالي مساكن السكة الحديد في الاسكندرية (صور)

يعيشون ببنايات لا تحمى من شتاء وبرد .. طلب احاطة لوزير النقل بشأن أهالي مساكن السكة الحديد في الاسكندرية (صور)

يعيشون ببنايات لا تحمى من شتاء وبرد .. طلب احاطة لوزير النقل بشأن أهالي مساكن السكة الحديد في الاسكندرية (صور)

يعيشون ببنايات لا تحمى من شتاء وبرد .. طلب احاطة لوزير النقل بشأن أهالي مساكن السكة الحديد في الاسكندرية (صور)

يعيشون ببنايات لا تحمى من شتاء وبرد .. طلب احاطة لوزير النقل بشأن أهالي مساكن السكة الحديد في الاسكندرية (صور)

يعيشون ببنايات لا تحمى من شتاء وبرد .. طلب احاطة لوزير النقل بشأن أهالي مساكن السكة الحديد في الاسكندرية (صور)

يعيشون ببنايات لا تحمى من شتاء وبرد .. طلب احاطة لوزير النقل بشأن أهالي مساكن السكة الحديد في الاسكندرية (صور)

يعيشون ببنايات لا تحمى من شتاء وبرد .. طلب احاطة لوزير النقل بشأن أهالي مساكن السكة الحديد في الاسكندرية (صور)

يعيشون ببنايات لا تحمى من شتاء وبرد .. طلب احاطة لوزير النقل بشأن أهالي مساكن السكة الحديد في الاسكندرية (صور)

يعيشون ببنايات لا تحمى من شتاء وبرد .. طلب احاطة لوزير النقل بشأن أهالي مساكن السكة الحديد في الاسكندرية (صور)