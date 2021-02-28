شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اليوم الأول لحملة تطعيم شلل الأطفال في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمدينة قنا، وأشار الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أن الفرق الطبية بدأت في إعطاء التطعيم الخاص للأطفال، وتستمر من اليوم حتى الأربعاء 3 مارس.

أوضح أن التطعيم متوفر بالوحدة الصحية بمدينة العمال وبحي المصالح بمدينة قنا، لافتا إلى توافد المواطنين بأطفالهم لتلقي التطعيم في إطار من الوقاية والحماية للفريق الطبي والمواطنين.

انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الاطفال بقنا

انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الاطفال بقنا

انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الاطفال بقنا