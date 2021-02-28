شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «جامعة الأقصر» يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الألسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، كلية الألسن، للاطمئنان على سير الامتحانات بالكلية، والتأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، واتخاذ التدابير اللازمة أثناء تأدية الامتحانات.

بدأت الاجراءات بتنظيم دخول الطلاب عن طريق البوابات الالكترونية المجهزة بأربعة رشاشات، والتأكد من ارتداء الطلاب للكمامات،وقياس درجة حرارة لهم قبل الدخول للكلية ولجان الامتحان ومراعاة التباعد الاجتماعي داخل اللجان، ومنع التواجد بالطرقات والتوجه مباشرة إلى لجان الامتحانات، وتنظيم دخول الطلاب للجان.

وخلال الجولة التفقدية قام الدكتور محجوب بالمرور على مقارات وقاعات الامتحانات والمعامل والغرفة المخصصة للعزل بالكلية.كما اطمأن رئيس الجامعة على سير الامتحانات وانتظامها خلال الفترة القادمة، في ظل الإعداد الجيد والدقة في الالتزام بالضوابط والتدابير الوقائية والاحترازية، مشدداَ على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لابناء الجامعة.

واكد رئيس الجامعة على ضرورة تعقيم قاعات الامتحانات قبل لجان الامتحانات، وكذلك بين كل لجنة امتحان وأخرى خلال اليوم، تحت إشراف مسؤول السلامة والصحة المهنية بالكلية، ومراعاة الوقت المناسب بين كل لجنة امتحان وأخرى لمغادرة الطلاب للجنة المنتهية ليتم اتخاذ إجراءات التعقيم قبل اللجنة الأخرى،وضرورة تهوية قاعات الامتحانات، وترك جميع الأبواب والنوافذ مفتوحة بصفة دورية.

واعلن رئيس الجامعة أن الدراسة في الفصل الدراسى الثانى سوف تبدأ بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول مباشرة ،مشيراً إلى استمرار تطبيق نظام التعليم الهجين الذي يجمع بين الحضور الفعلى والالكتروني عبر المنصات الإلكترونية للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني مع تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، موضحًا أنه سيتم تقسيم الطلاب داخل قاعات المحاضرات والمعامل إلى اعداد قليلة لتحقيق التباعد الاجتماعي.

وشارك في الجولة التفقدية الدكتور ربيع سلامة عميد كلية الألسن ،الدكتورة ليلي يوسف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ،الدكتور محمود النوبي وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، أمين الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.