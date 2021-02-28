شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يتابع العمل بغرفة عمليات امتحانات المرحلة الثانوية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، سير العمل بغرفة العمليات المركزية لامتحانات المرحلة الثانوية بمديرية التربية والتعليم، بحضور الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.
تواصل محافظ الفيوم من خلال غرفة العمليات، مع اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، رئيس غرفة العمليات، وأشاد المحافظ بقرار الوزارة تقسيم الطلاب بالامتحانات، لتخفيف العبء على شبكة الإنترنت وتلافي أي مشكلات فنية تؤثر على تأدية الطلاب للامتحانات.
أكد محافظ الفيوم على مسؤولي التربية والتعليم بضرورة توفير الأجواء المناسبة للطلاب لآداء امتحاناتهم في سهولة ويسر، وكذلك التواصل المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لتلقي أية شكاوى والعمل على حلها بشكل فوري، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الطلاب وجميع المشاركين بالامتحانات من مراقبى اللجان والملاحظين والعمال وغيرهم، من خلال التعقيم المستمر لكافة اللجان قبل وبعد آداء الامتحانات، والحفاظ على المسافات والتباعد بين الطلاب داخل وخارج اللجان حرصاً على سلامتهم.
من جهته، أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إلى أن 29 ألفاً و115 طالباً وطالبة يؤدون امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى العام الجاري، بواقع 15 ألفاً و773 طالب وطالبة بالصف الأول، و13 ألفاً و342 طالب وطالبة بالصف الثاني، لافتاً إلى أن طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون اليوم الامتحان في مادتي اللغة العربية، والجبر والتفاضل وحساب المثلثات.
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