شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم سوهاج» يتفقد امتحانات الصفين الرابع الابتدائى والثانى الثانوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اليوم ماهر عبدالخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، عددا من مدارس المحافظة، لمتابعة أداء طلاب الصف الثانى الثانوى الامتحان إلكترونيا على التابلت، وطلاب الصف الرابع الابتدائي للامتحان المجمع متعدد التخصصات ضمن اختبارات الفصل الدراسي الأول.

وأطلع عبدالخالق- خلال جولته- على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تحافظ على صحة وسلامة الطلاب، مشددا على ضرورة توفير كافة وسائل الراحة للطلاب خلال أداء الامتحانات.

وأكد عبدالخالق، على عدم حدوث أي مشاكل أو معوقات في نظام الإمتحان الألكترونى للصف الثانى الثانوى، حيث جرى تلافى جميع المشاكل التي حدثت في امتحان الصف الأول الثانوى من خلال التواصل مع الشركة المصرية للإتصالات، وتلافي السلبيات التي ظهرت في اليوم الأول لامتحانات الصف الأول الثانوي، والخاصة بعملية دخول الطلاب إلى منصة الامتحانات.

وأضاف عبدالخالق، بأن الشركة المصرية للإتصالات قامت بتشكيل فريق فني، للتأكد من سلامة شبكات الإنترنت بمدارس المحافظة التي ظهرت بها مشاكل، وفحص أي مشكلة في المدارس على مستوى المحافظة.

وأدى طلاب الصف الثانى الثانوى الامتحان إلكترونيا على التابلت في مادتى اللغة العربية، والجبر والتفاضل وحساب المثلثات، وأدى طلاب الصف الرابع الابتدائي للامتحان المجمع متعدد التخصصات ضمن اختبارات الفصل الدراسي الأول في جميع المواد: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والرياضيات، في ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 30 سؤالا في جميع المواد.