شكرا لقرائتكم خبر عن لا تخففوا الملابس.. «الأرصاد»: 20 يومًا تفصلنا عن نهاية الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك 20 يومًا تفصلنا عن نهاية فصل الشتاء، مشيرًا إلى أن البداية الرسمية لفصل الربيع ستكون يوم 21 مارس المقبل.

وأوضح شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأحد، أن الربيع فصل انتقالي، ويشهد العديد من التقلبات الجوية الحادة، مناشدًا المواطنين متابعة النشرات الجوية بشكل يومي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه من الوارد جدًا أن تشهد البلاد خلال الأيام القليلة المتبقية من فصل الشتاء تقلبات جوية أخرى، متوقعًا استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الخمسة أيام المقبلة.