شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يتفقد الامتحانات: خطة متكاملة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، جولة تفقدية بكليتي التجارة والحقوق بحرم الجامعة، لمتابعة سير الامتحانات داخل الكليات والتى انطلقت أمس السبت، رافقه خلالها الدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وشدد الدكتور منصور خلال جولته على التزام كافة أطراف المنظومة التعليمية بالتدابير والإجراءات الاحترازية من كشف درجات الحرارة على الطلاب قبل الدخول على البوابات الخاصة بالكليات، فضلا عن تعقيم كافة الطلاب قبل الدخول ومنع الدخول بدون الكمامة من أجل الحفاظ على سلامتهم وصحتهم، موجهاً ضرورة أخذ عينات عشوائية لقياس درجات الحرارة أثناء تواجد الطلاب داخل لجان الامتحانات للاطمئنان على سلامتهم.

أكد رئيس الجامعة أن هناك خطة متكاملة وضعتها الجامعة قبل بدء الامتحانات لضمان توفير بيئة أمنة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية باعتبارها مسؤولية مشتركة تقع على الجميع سواء كانت قيادات الجامعة والأساتذة، وكذلك الطلاب والعاملين. وأوضح الدكتور منصور أن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة برئاسته وعضوية نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومنسقي الكليات لمتابعة سير الامتحانات أولاً بأول.