شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تقرر مد الأوكازيون الشتوي حتى ٢٨ مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزارياً رقم 37 لسنة 2021 بمد فترة التصفية الأولى لموسم 2021 الأوكازيون الشتوي، لينتهي يوم الأحد الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢١، بدلاً من يوم ٧ مارس ٢٠٢١.

وأكد المصيلحي، على الجهات الراغبة بالمشاركة في الأوكازيون، ضرورة الحصول على موافقة مديريات التموين، الواقع في دائرتها محالهم التجارية، ووجه المصيلحي، كافة الجهات الرقابية بالوزارة والمديريات، بضرورة تكثيف الحملات، للتأكد من تطبيق أوكازيون حقيقي، مع وضع سعر البيع بالشهر السابق للأوكازيون، والسعر بعد التخفيض على كل قطعة.

وأشار المصيلحي، إلى أن الهدف من مد فترة الأوكازيون، تنشيط حركة التجارة الداخلية، وكذلك تلبية احتياجات المواطن من السلع بتخفيضات مختلفة في بعض السلع، مؤكدا على أن عدد المشتركين في الأوكازيون قد وصل إلى ما يقرب من ٣٠٠٠ محل.

وناشدت وزارة التموين، جموع المستهلكين بالإبلاغ عن أي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحال التجارية، من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك ١٩٥٨٨، أو عن طريق الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ١٦٥٢٨.