شكرا لقرائتكم خبر عن مالك مخبز بلدي يستولى على 139 بطاقة تموينية بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استولى صاحب مخبز بلدي في منطقة برج العرب غربي الاسكندرية، على بطاقات تموينية للاستيلاء على أموال الدعم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وقال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، إنه في إطار تشديد الرقابة على المخابز البلدية المدعمة حفاظا على حقوق المواطنين في أموال الدعم المقدمة من قبل الدولة، شنت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملات على نطاق الإدارة أسفرت عن مخالفة تم التعامل معها على الفور.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن ضبط مخبز بلدي بحيازته تجميع 139 بطاقة تموينية ذكية بمنطقة برج العرب الجديدة، بغرض التربح والاستيلاء على أموال الدعم المخصصة لأصحاب هذة البطاقات من المواطنين المستحقين للدعم.

تم التحفظ على البطاقات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.