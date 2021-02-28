شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يتفقد حملة تطعيم شلل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأحد، بالمرور على المركز الطبي بأبوكبير، لمتابعة سير العمل بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، التي انطلقت بالمحافظة صباح اليوم، تابع خلالها تطعيم الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل.

أوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الحملة تستهدف تطعيم مليون و١٩٥ ألفًا و٤٩٠ طفلًا من عمر يوم حتى ٥ سنوات بالمحافظة، ويتم تطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المتواجدين بالمحافظة، من خلال ٢٤٠١ فريق طبي مدرب للقيام بتنفيذ الحملة، بواقع ٥٠١ فريق ثابت بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، وعدد ١٩٠٠ فرقة متحركة تجوب المنازل والحضانات، مقسمة إلى ١٧٨٧ فريقًا بالريف، وعدد ٦١٤ فريقًا بالحضر، مؤكدا أن الفرق الطبية تعمل وفق خطة محددة تم التدريب عليها، كما يتم التطعيم من منزل لمنزل من خلال الفرق المتحركة، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل بالحملة.

أشار إلى أن التطعيم عبارة عن نقطتين توضع بفم الطفل بزاوية ٤٥ درجة، وتعمل الفرق خلال أيام الحملة من الساعة ٨ صباحاً حتى الـ٥ مساءً، مؤكداً أن التطعيم آمن وبالمجان، وأنه تم عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الاجتماعات المكثفة لفرق الإشراف عليها، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة الشرقية.

وفي سياق متصل، قام وكيل الوزارة بتفقد الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والمعمل الجديد بالمركز الطبي، والذي تم تطويره وتجهيزه بجهاز صور دم swe lab، وجهاز كيمياء الدم sunostic، بتكلفة تقديرية بلغت أكثر من ١٥٠ ألف جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، موجها بالتشغيل التجريبي للمعمل، بعد التأكد من توافر الكيماويات والمستلزمات اللازمة، والتدريب الجيد للفرق الطبية به.