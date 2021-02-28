شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح بنك الدم بـ«طب بني سويف» وتطوير المستشفى بـ13 مليون جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور عاطف مرسى، عميد كلية طب بنى سويف، إن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، افتتح التوسعات الجديدة بالمستشفى الجامعي، والتي شملت إعادة تأهيل وتجديد بنك الدم، وتطوير المبني الإداري وتعلية الطابق الرابع وتركيب مصاعد جديدة، بتكلفة 13 مليون جنيه.

وأوضح عميد الطب أن تطوير بنك الدم شمل إعادة تأهيل كافة الأقسام والإدارات من غرفة استقبال المرضى والمتبرعين، ووحدة الصرف، ووحدة السيرولوجي، ووحدة المشتقات، بالإضافة إلى غرف التبرع، لافتاً أن التطوير شمل ميكنة كافة التعاملات داخل البنك ابتداءً من مرحلة أخذ العينات ثم التسجيل على البرنامج باستخدام الباركود لضمان أمان العينة وسهولة الوصول إليها في حالات الطوارئ خاصة الفصائل النادرة، حيث يقوم البرنامج بتسجيل البيانات الشخصية والطبية للمتبرعين وكذلك التحاليل الخاصة بهم، بحيث تظل تلك المعلومات بالبنك للاستفادة بها عند تكرار التبرع أو استلام دم لنفس المريض، علما بأن البنك متصل بوزارة الصحة.

وأشار أن الطابق الإداري الجديد يضم الوحدة الحسابية، وشئون العاملين، وإدارة المخازن، والعلاج بأجر، كما شملت التوسعات تركيب عدد ثلاثة مصاعد جديدة داخل المستشفى للتسهيل على المرضي وتقديم خدمة طبية متميزة.