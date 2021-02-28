شكرا لقرائتكم خبر عن على 3 فترات.. بدء امتحانات «المصرية الصينية» وسط إجراءات احترازية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استانفت الجامعة المصرية الصينية، اليوم الأحد، الفصل الدراسي الأول بعد انتهاء أجازة نصف العام، حيث بدأت الامتحانات بمختلف الكليات وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة، إن الجامعة أعلنت جداول الامتحانات قبل انطلاقها بفترة كافية لجميع الكليات، موضحا أن الامتحانات ستكون ورقية فيما عدا بعض المقررات التي تسمح ظروفها بغير ذلك والتى يمكن أن تكون الأسئلة فيها بنظام الاختيار من متعدد أو غيرها، مؤكدا أن ن إدارة الجامعة راعت ألا يكون هناك ازدحام خلال عقد الامتحانات حيث ستجرى الامتحانات على 3 فترات خلال اليوم الدراسي لمنع أي تجمعات للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف أنه تم تقليل مجموعات الطلاب خلال الامتحانات بحيث تستقبل الجامعة في اليوم الواحد 3 فترات بحد أقصى 600 طالب على مدار اليوم، كما أنه سيتم عمل تعقيم كامل لقاعات الامتحانات عقب كل فترة امتحانية من خلال فرق الوقاية الموجودة بالجامعة في إطار الحرص على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين من مخاطر فيروس كورونا.

وأشار إلى مراعاة الجامعة عدم جلوس الطلاب في قاعات مغلقة لفترات طويلة حتى مع وجود تهوية جيدة داخل قاعات الامتحانات، وأن القاعة التي تسع لنحو 70 طالبا ستستقبل 15 طالبا فقط بحد أقصى، لافتا أن إدارة الجامعة ستتعاقد على شراء أجهزة جديدة للتصحيح الإلكتروني، حيث تساهم في تعزيز الإجراءات الصحية ومنع تداول الأوراق بين الطلاب والمراقبين وأساتذة المواد وأعضاء الكنترول.

وأوضح أن أعمال الامتحانات متنوعة منها «الشفوى والعملي والتحريرى»، وأن الامتحانات التحريرية لن تكون بشكلها التقليدي، ولكنها ستتبع أساليب قياس حديثة بحيث يستطيع الطالب أن يتعامل مع الأسئلة بشكل أسرع وكذلك تتم عملية التصحيح بصورة دقيقة وصحيحة، وهو تطوير يشمل كل المقررات الدراسية.

امتحانات كليات الجامعة المصرية الصينية

امتحانات كليات الجامعة المصرية الصينية

امتحانات كليات الجامعة المصرية الصينية

امتحانات كليات الجامعة المصرية الصينية