شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات التيرم الأول بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وسط إجراءات احترازية مشددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط إجراءات احترازية وإرشادات عامة وضعتها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بدأت امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020ـ2021 لطلاب كلياتها مع التشديد على الحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس خلال فترة انعقاد الامتحانات، وذلك تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة وإشراف الدكتور محمد العزازى، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.



خالد الطوخي

وقال محمد العزازاى، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن امتحانات الترم الأول من العام الدراسى الجارى، جاءت وفقا لقرارات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، والمجلس الأعلى للجامعات، كما أن الجامعة على استعداد تام لاستقبال الطلاب فى الفصل الدراسى الثانى والذى من المقرر له أن يبدأ فى الأسبوع الأخير من مارس بنظام التعليم الهجين.

وأكد الدكتور العزازى، أنه مع بداية الامتحانات ولجان مجلس الجامعة فى انعقاد دائم للإطمئنان على سير أعمال الامتحانات وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بتوفير عدد من بوابات تعقيم دخول وخروج الطلاب للتأكد من تحقيق التباعد الاجتماعي.. وطالب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بالالتزام بجميع القواعد الخاصة بدخول الحرم الجامعى والتى تتمثل فى العبور من خلال بوابات التعقيم وارتداء الكمامات مع استخدام كواشف الحرارة بالإضافة لتوفير لجان طبية مخصصة، وذلك حرصًا على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة.



محمد العزازي

وأشار إلى أن إدارة الجامعة زودت دورة أتوبيسات نقل الطلاب للجامعة لتصبح ثلاث دورات على مدار اليوم مع التعقيم المستمر لها، لتتناسب مع مواعيد الامتحانات التى تجرى على 3 فترات فى اليوم حفاظًا على الإجراءات الاحترازية لكافة المتواجدين بالحرم الجامعي.

وأوضح أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وضعت ضوابط محددة لمنظومة الامتحانات بما يحافظ على التباعد بين الممتحنين، وذلك بفضل النظم التى تعتمد عليها الجامعة وهو ما جعلتها مهيأة لإجراء كافة الامتحانات بسبب ما تمتلكه من بنية تحتية رقمية كبيرة، تمكنها من أداء كافة الاختبارات سواء بالشكل التقليدى أو الهجين، مع الالتزام التام بقرارات وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.