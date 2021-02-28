أخبار مصر

بمناسبة يومها العالمي.. الداخلية تنشر فيديو تضحيات الحماية المدنية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

نشرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو؛ يبرز جهود وتضحيات رجال الحماية المدنية، احتفال باليوم العالمي للحماية المدنية، المقرر له 1 مارس من كل عام.

وحرصت وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية على إمداد إدارات الحماية المدنية بالمعدات والأجهزة الحديثة التي تستخدمها الإدارة لرفع كفاءة عمليات الإنقاذ.

وفعّلت الإدارة دور الفريق النسائي في عمليات الإنقاذ والإطفاء، دعمًا منها لمشاركة المرأة، وحرصًا على إنقاذ أي امرأة تحتاج للمساعدة، حيث تلقى فريق الشرطة النسائية، التدريبات بمعهد معاوني الأمن على الإطفاء، ليصبح أول فريق إطفاء من السيدات في تاريخ الحماية المدنية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا