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النيابة الإدارية: 20 سيدة باشرن الادعاء التأديبي أمام مجلس الدولة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قامت المستشارة ابتسام محمود أحمد عبدالمولى بالحضور وتمثيل النيابة الإدارية بمباشرة الادعاء التأديبي أمام المحكمة التأديبية بقنا.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان اليوم الأحد، أن ذلك استمرارا للسياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي رئيس النيابة الإدارية حيال دعم وتمكين المرأة في العمل القضائي.

وأصبح عدد السيدات اللاتي مثلن النيابة الإدارية 20 عضوا من أعضاء النيابة الإدارية.

يذكر أن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية وفقا لأحكام القانون.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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