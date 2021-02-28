النيابة الإدارية: 20 سيدة باشرن الادعاء التأديبي أمام مجلس الدولة

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان اليوم الأحد، أن ذلك استمرارا للسياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي رئيس النيابة الإدارية حيال دعم وتمكين المرأة في العمل القضائي.

محمد يوسف

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