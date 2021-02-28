الجمعية الفلكية بجدة: تسجيل بقعة شمسية لموجة في الغلاف الجوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

كشف المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن الأقمار الصناعية المخصصة لمراقبة الشمس، سجلت منذ ساعات إنتاج البقعة الشمسية المغادرة AR2804 توهج صغير من الدرجة C2 نتج عنه موجة تموجت مبتعدة عن موقع الإنفجار كما يظهر فيديو مرصد ديناميكا الشمس التابع لوكالة ناسا.

وقال أبو زاهرة عبر الصفحة الرسمية للجمعية، أن هذا النوع عادة ما يكون من الموجات علامة مؤكدة على إنطلاق انبعاث كتلي أكليلي (سحابة من الغاز المتأين)، وبالفعل اكتشف بعد التوهج مباشرة وجود انبعاث كتلي أكليل خافت اندفع من الطرف الشمالي الغربي للشمس نحو الفضاء.

وأوضح أنه نظرًا لأن البقعة الشمسية لم تكن تواجه الأرض عن حدوث التوهج، فمن المحتمل أن الانبعاث كتلي أكليلي لن يتصل بالغلاف المغناطيسي لكوكبنا، ويقوم العلماء حاليا بعمل نمذجه حاسوبية لمسار تلك السحابة للتأكد فقط.