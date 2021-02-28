شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار حالة الطقس بالإسكندرية وانتظام حركة الملاحة البحرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الإسكندرية، اليوم الاحد، استقرارا نسبيا في حالة الطقس وسطوع الشمس ما أدى لشعور المواطنين بأجواء دافئة وذلك لليوم الثالث على التوالي.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية يسود اليوم على السواحل الشمالية طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، غائم جزئيا مع فرص لهطول أمطار خفيفة على بعض المناطق، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وتواصل 4 جهات استعدادها لمواجهة احتمالات هطول الأمطار وهي الأحياء وشركات «الصرف الصحى، المياه، نهضة مصر للخدمات البيئية والنظافة».

وفى ذات السياق انتظمت حركة الملاحة البحرية اليوم الأحد مينائي الإسكندرية والدخيلة، لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية، فيما تواصلت كافة أعمال الصيد بالميناء الشرقى وسواحل المدينة.

ومن جانبه قال المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية إن الشركة أتمت استعدادها لاستقبال الأمطار بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وأشار جابر في تصريحات صحفية لـ«المصرى اليوم» إلى أنه سيتم تخفيف ضغوطات المياه في بعض المناطق حال هطول الأمطار الغزيرة لإعطاء فرصة لشبكة الصرف الصحى لاستيعاب مياه الأمطار.