شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة الأهلي مع طلائع الجيش اليوم والقناة الناقلة لها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق مباراة الاهلي وطلائع الجيش في تمام الساعة السابعة ونصف مساء اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة 14 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الاهلي في مباراة طلائع الجيش إلى الفوز بالنقاط الثلاث لتقليص الفارق مع الزمالك المتصدر مؤقتًا الدوري العام المصري.

النادي الاهلي يحتل المركز الرابع في مسابقة الدوري العام برصيد 21 نقطة ويتبقى له 4 مباريات مؤجلة بسبب مشاركته في بطولتي كأس العالم للأندية وأبطال افريقيا.

وقبل مباراة الاهلي مع طلائع الجيش، لعب الاهلي 9 مباريات، انتهت بفوز 6 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات.

أما طلائع الجيش فيدخل مباراته مع الاهلي وهو في ترتيب المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة، ولعب 13 مباراة، فاز فى 3 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر 7 مباريات.

وستنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت مباراة الاهلي مع طلائع الجيش مباشرة في الساعة السابعة والنصف مساءًا من استاد الأهلي WE السلام.

ويدير تحكيم مباراة الاهلي وطلائع الجيش، الحكم محمود البنا.

الاهلي غاب أكثر من شهر عن مسابقات الدوري العام بسبب انشغاله بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية فى قطر، والتي توج فيها بالميدالية البرونزية ليشارك بعدها في دوري أبطال أفريقيا، وانهزم في مباراته الأخيرة مع سيمبا التنزاني بهدف دون رد ليتراجع الأهلي في ترتيب المجموعة، من المركز الأول بعد الفوز على فريق المريخ السوداني إلى المركز الثاني بعد سيمبا.