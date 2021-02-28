شكرا لقرائتكم خبر عن في 9 مراكز وقراهم.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمدن وقري المنيا، والتي تستمر لمدة 4 أيام .

وأعلن الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عن بدء الحملة من خلال فرق طبية، ثابتة، ومتنقلة، بالإدارات والوحدات الصحية بالمراكز والقرى، وتستهدف كافة الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات .

يذكر أن الحملة تشمل 9 مراكز إدارية من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا.