شكرا لقرائتكم خبر عن في 9 مراكز وقراهم.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انطلقت اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمدن وقري المنيا، والتي تستمر لمدة 4 أيام .
وأعلن الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عن بدء الحملة من خلال فرق طبية، ثابتة، ومتنقلة، بالإدارات والوحدات الصحية بالمراكز والقرى، وتستهدف كافة الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات .
يذكر أن الحملة تشمل 9 مراكز إدارية من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا.
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