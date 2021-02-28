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في 9 مراكز وقراهم.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمنيا

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تريزا كمال 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمدن وقري المنيا، والتي تستمر لمدة 4 أيام .

وأعلن الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عن بدء الحملة من خلال فرق طبية، ثابتة، ومتنقلة، بالإدارات والوحدات الصحية بالمراكز والقرى، وتستهدف كافة الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات .

يذكر أن الحملة تشمل 9 مراكز إدارية من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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