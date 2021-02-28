شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تُشكّل لجنتين لقياس البصمة الكربونية بالمنشآت و«التحول الأخضر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس الجامعة، على تشكيل لجنة فنية لمتابعة ملف البصمة الكربونية وطرق قياسها في منشآت جامعة الإسكندرية ضمن خطة الجامعة للتحول إلى جامعة خضراء مستدامة حيث كانت جامعة الإسكندرية أول جامعة تقوم بحساب البصمة الكربونية داخل منشآتها، ولجنة أخرى لمتابعة التحول الأخضر داخل الجامعة.

كما وافق المجلس في جلسته الأحد، على عقد المعرض السنوي الأول للمنتجات التراثية والحرفية برعاية جامعة الإسكندرية لعرض إبداعات الطلاب في مختلف الخامات التشكيلية لتشجيع الطلاب على عرض منتجاتهم والربط بين مقومات وكفاءات الخريجين احتياجات السوق ونشر ثقافة العمل الجماعى، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بناء على التقرير المقدم من وكيل كلية التربية الرياضية بنين بمشاركة كليات التربية النوعية والتربية للطفولة المبكرة حول تشكيل مجموعة العمل لتنظيم الحملة التسويقية للمنتجات التراثية طبقاًَ لتوصيات المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

وعرض أشرف حافظ أمين عام الجامعة، لإجراءات توزيع العمالة وأجهزة كواشف الحرارة وعمليات التطهير والنظافة داخل المنشآت الجامعية بالتنسيق مع أمناء الكليات مع تحفيز العمال بصرف شهادات تقدير ومكافآت مادية تقديراً لجهودهم.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من وكيل كلية التجارة، عن عقد ورشة عمل بعنوان «التحديات المعاصرة لقطاع المال والأعمال المشاكل والحلول،، وأهم التوصيات كالحفاظ على كيان الشركات وحل مشاكل المستثمرين ودعم القطاع الخاص وعدم تسريح العمالة ودعم الكوادر البشرية والتدريب الجيد لهم، وكذلك التقرير المقدم من وكيل كلية الصيدلة حول الدورة التدريبية التي نظمها المجمع العلمى للبحوث الدوائية بالكلية بعنوان» فن وعلم وتكنولوجيا تثقيف المرضى لمقدمى الخدمة الصحية«لمدة أربعة أيام بمشاركة 36 طالب من كليات الصيدلة بجامعات الإسكندرية، فاروس، دمنهور، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، و6 من الخريجين وصيادلة المستشفيات.

كما استعرض وكيل كلية الزراعة التقرير الخاص عن اللقاء الأول لمنصة الكلية الثقافية الالكترونية بعنوان: «فيروس كورونا المستجد بين التهويل والتهوين، وتقرير عن اللقاء الثانى للمنصة بعنوان:»العمارة والمدن الخضراء ودورها في تحسين البيئة«، وناقش المجلس تقرير وكيل كلية الزراعة سابا باشا عن الدورات التدريبية الخدمية التي نظمها قطاع خدمة المجتمع بالكلية والأنشطة الثقافية On Line خلال أجازة نصف العام الدراسى في تخصصات الكلية للتأهيل لسوق العمل وإنشاء مشاريع صغيرة.

كما ناقش المجلس التقرير المقدم من وكيل كلية العلوم عن عقد ورشة عمل بعنوان «مهارات إعداد عرض وملصق بحثى ضمن سلسلة»استعد.. مستقبلك بين أيديك«الذي عقد يوم 18 فبراير بالتعاون مع قطاع شؤون التعليم والطلاب بالكلية، والتقرير المقدم عن ورشة عمل حول تصميم وتنفيذ التجارب البحثية، والكتابة العلمية للنشر الدولى.

وعرض وكيل كلية التربية توصيات مؤتمر قسم اللغة العربية الدولى الثالث «سياقات الخطاب والأجناس الأدبية» والذى عقد في الفترة من 23ـ25 ديسمبر 2020.

ووافق المجلس على بروتوكول التعاون مع وزارة الأوقاف لإقامة دورات تدريبية عن المهارات اللغوية وفن الخطابة للدعاة والأئمة بالوزارة مع عرض التقرير المقدم من وكيل كلية الآداب حول تنظيم سلسلة من الندوات التثقيفية لطلاب الجامعة للتوعية بالقيم والمبادئ وتعميق قيم الانتماء وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وكذلك الموافقة على بروتوكول للتعاون مع المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد على المستوى الأكاديمي.