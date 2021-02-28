شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لإزالة البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت أحياء الإسكندرية، عدة حملات مكبرة، للتصدى لظاهرة البناء المخالف ،وإزالة التعديات على اراضى الدولة، بعدة مناطق ،وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بكل حزم وقوة وإزالة التعديات واسترداد الأراضي، وعدم التهاون مع المخالفين والمتعدين وتحمل المخالف كافة نفقات الإزالة.

و شن حى العامرية أول حملة إزالة فورية ،تمكنت من إزالة أعمال بناء مخالف ،عبارة عن بناء دور أرضي وأسوار على مساحة ٦٠٠م٢ بشارع راشد متفرع من الطريق الصحراوي، منطقة مرغم بحري ،وتم التحفظ على المعدات المستخدمة في البناء ،وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وفى سياق متصل نفذ حى غرب الاسكندرية، حملة ازالة فورية ،تمكنت من إيقاف أعمال بناء مخالف بشارع عبدالكريم، وتم التحفظ على المعدات المستخدمة في المخالفة ،وكذا إيقاف أعمال ترميم بدون ترخيص بمنطقة المنشية الجديدة ،وتم التحفظ على كمية من الاسمنت فضلا عن إيقاف أعمال هدم خزان مياه بدون ترخيص بأعلى مساكن الرهاوي وتم التحفظ على المعدات المستخدمة في أعمال الهدم، وإيقاف أعمال ترميم مخالف بشارع القفال مع شارع الأمان وتم التحفظ على كمية من الأسمنت.

وقاد اللواء حسن الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب، حملة إزالة فورية تمكنت من إزالة أعمال بناء مخالف على أراضي أملاك الدولة عبارة عن غرفة من الطوب وشدة خشبية بشرق قرية بهيج وكذا ازالة جلسة من الطوب على مساحة ٨٠م بقرية بهيج فضلا عن إزالة أسوار من الطوب بنجع الصناقرة.

تم تحرير المحاضر اللازمة وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

حملات مكبرة لإزالة البناء المخالف والتعديات على اراضى الدولة بالإسكندرية - صور

حملات مكبرة لإزالة البناء المخالف والتعديات على اراضى الدولة بالإسكندرية - صور

حملات مكبرة لإزالة البناء المخالف والتعديات على اراضى الدولة بالإسكندرية - صور

حملات مكبرة لإزالة البناء المخالف والتعديات على اراضى الدولة بالإسكندرية - صور

حملات مكبرة لإزالة البناء المخالف والتعديات على اراضى الدولة بالإسكندرية - صور