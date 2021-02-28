شكرا لقرائتكم خبر عن «نورالدين» يشيد بالأطقم الطبيه لكفر الشيخ لتنفيذ المبادرات الرئاسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بجهود الأطقم الطبية، من أطباء وممرضين وفنيين وقيادات صحة كفر الشيخ والمسؤولين لجهودهم الكبيرة في تنفيذ المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفاظا على صحة المواطنين.

وتلقى محافظ كفر الشيخ تقريرا يوضح عدد الحالات التي أجري الكشف الطبي عليها مجاناً، فتم فحص 21634 سيدة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، «للعناية بصحة الأم والجنين» للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، جاء ذلك ذلك منذ انطلاق المبادرة في الخامس من شهر نوفمبر الماضي وحتى مساء الخميس الماضي.

كما تم توقيع الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، على 1073 طفل خلال الأسبوع الماضي حيث وصل إجمالي الحالات من بداية المبادرة إلى 92 ألف و674 طفل.