شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعطى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية شارة بدء تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال والتي بدأت اليوم الأحد ولمدة 4 أيام وتستمر حتى الأربعاء 3 مارس 2021، لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات، بهدف الحفاظ على مصر خالية من المرض ولرفع المناعة المجتمعية للأطفال، وذلك بحضور سعد الفرماوي، السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، والدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، ونبيل فاروق، رئيس مركز الزقازيق، ومحمد الأباصيري، رئيس حي ثان الزقازيق.

وأوضح محافظ الشرقية أن الحملة تستهدف تطعيم 1195490 طفل، من خلال 2401 فريق طبي ثابت ومتحرك، مشيرًا إلى أن الحملة سوف تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساء من منزل إلى منزل، وذلك من خلال فرق طبية مدربة ومجهزة لتطعيم الأطفال بالمجان، مشددًا على التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء الحملة، حفاظًا على صحة وسلامة الأطقم الطبية المشاركة والأطفال المستهدفين من الحملة.

وأضاف محافظ الشرقية أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين مديرية الشؤون الصحية والجهات المعنية، لضمان نجاح تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال ولتحقيق المستهدف منها، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية، لمد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب، للوصول إلى كل مكان داخل محافظة الشرقية

من جانبه، أوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستمر لمدة 4 أيام، من خلال فريق عمل طبي مدرب ومجهز مقسم إلى 501 فريق ثابت بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمستشفيات، و1900 فريق متحرك قسمين إلى 614 فريق بالحضر، وعدد 1787 فريق بالريف يقوم بالتطعيم من منزل إلى منزل، مشيرًا إلى أن التطعيم بالمجان وهو عبارة عن نقطتين بالفم لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين.

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في الشرقية

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في الشرقية

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في الشرقية