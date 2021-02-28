شكرا لقرائتكم خبر عن «تربية المنيا» تنهي استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عيد عبدالواحد علي، عميد كليتي التربية والتربية للطفولة المبكرة، إنهاء الاستعدادات داخل كلية التربية لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأضاف «عبدالواحد» تم إعلان أرقام الجلوس وجداول الامتحانات وضوابط حسن سير العملية الامتحانية الخاصة بالطالب على أبواب اللجان بالإضافة إلى وضع ملصقات توضيحية للطلاب، وشدد الدكتور «عبدالواحد» في بيان له على المتابعة اليومية للوكلاء لاستعدادات الكلية وتماشيا مع هذه الإجراءات.

وتجول «عبدالواحد» داخل مباني الكلية وذلك للوقوف على مدي جاهزية الكلية لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 /2020م وسط إجراءات احترازية مشددة وتعقيم لجميع اللجان.

وأكد الدكتور ادريس سلطان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن إدارة رعاية الطلاب بالكلية بالتعاون مع امن الكلية تقوم بشرح تفصيلي لمسار الطالب منذ دخوله من بوابة الدخول الخاصة به من مدخل الكلية مرورًا بدخول المبني ثم الدور ثم اللجنة وصولًا إلى المقعد الخاص بكل طالب حتى نتفادى حدوث التزاحم.

تربية طفولة المنيا

تربية طفولة المنيا

تربية طفولة المنيا