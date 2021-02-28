شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات النقل بالتعليم الفني 53 مدرسة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم في المنيا، انه بدأت اليوم الأحد، امتحانات الفصل الدراسي الأول ، لسنوات النقل بالتعليم الفني بالمحافظة.

وقال محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم في المنيا، ان امتحانات النقل بالتعليم الفني، تتم داخل 30 مدرسة تعليم صناعي، و16 مدرسة تعليم تجاري، و7 مدارس تعليم زراعي، وسط اجراءات احترازية صحية وتباعد.