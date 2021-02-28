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شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم المدرجات بطب المنيا ولوحات ارشادية للتوعية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور حسام الدين شوقي، عميد كلية طب المنيا، الانتهاء من أعمال، تطهير جميع مباني الكلية الجديدة والقديمة وكل المدرجات، وقاعات الامتحانات والمعامل.
وقال «شوقي»: «تم وضع اللوحات الإرشادية والتثقيفية للطلاب والطالبات لتوعيتهم بالإجراءات الطبية والصحية لكي نحافظ على صحتهم وسلامتهم بجميع مباني الكلية والمدرجات وقاعات الامتحانات والمعامل».
لوحات ارشادية بطب المنيا
لوحات ارشادية بطب المنيا
لوحات ارشادية بطب المنيا
لوحات ارشادية بطب المنيا
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