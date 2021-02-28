تطهير وتعقيم المدرجات بطب المنيا ولوحات ارشادية للتوعية

أعلن الدكتور حسام الدين شوقي، عميد كلية طب المنيا، الانتهاء من أعمال، تطهير جميع مباني الكلية الجديدة والقديمة وكل المدرجات، وقاعات الامتحانات والمعامل.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012