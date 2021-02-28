شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لوزير النقل في الدقهلية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقوم وزير النقل كامل الوزير، صباح اليوم، بجولة تفقدية في محافظة الدقهلية.

وكان مؤخراً قد وضع الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، اليوم، حجر أساس مشروع «تحيا مصر المنصورة»، داخل حديقة الهابى لاند بمدينة المنصورة، والمزمع إنشاؤه على 14 مكانًا، بينها قصر ثقافة المنصورة وحدائق الهابى لاند وعروس النيل وصباح الخير يا مصر، ويشمل مشروعات متنوعة سكنية وإدارية وترفيهية وخدمية في مدينتي المنصورة وطلخا.

وقال «الوزير» إن المشروع يستهدف استغلال أرض حديقة الهابى لاند وأرض الثلاجة وأرض السكة الحديد بطلخا، وإنشاء ممشى أهل مصر بالمنصورة لإقامة مشروعات متنوعة فندقية وسكنية وإدارية وترفيهية وخدمية، تقدم للدولة عوائد تنموية كبرى فضلا عما تقدمه من عائد مجتمعي للمواطنين.