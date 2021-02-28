شكرا لقرائتكم خبر عن 1676 طالبًا يؤدون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إن إجمالى الطلاب الذين تقدموا، اليوم، لامتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي يبلغ ١٦٧٦ طالبا وطالبة، وأن نسب الحضور للجان الامتحانات بلغت ١٠٠%، مشيرا إلى أن غرف العمليات الرئيسية والفرعية المتابعة للامتحانات لم تتلق أي شكوى سواء من الطلبة أو أولياء الأمور حتى الآن.

وأكد أن السيستم الإلكتروني فتح مع الطلاب لأداء الامتحان والأمور تسير حتى الآن بشكل طبيعى، حيث تجرى الامتحانات فى ٢٧ لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الخمسة.