أخبار مصر

1676 طالبًا يؤدون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الوادي الجديد

0 نشر
أحمد عبد السلام 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن 1676 طالبًا يؤدون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إن إجمالى الطلاب الذين تقدموا، اليوم، لامتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي يبلغ ١٦٧٦ طالبا وطالبة، وأن نسب الحضور للجان الامتحانات بلغت ١٠٠%، مشيرا إلى أن غرف العمليات الرئيسية والفرعية المتابعة للامتحانات لم تتلق أي شكوى سواء من الطلبة أو أولياء الأمور حتى الآن.

وأكد أن السيستم الإلكتروني فتح مع الطلاب لأداء الامتحان والأمور تسير حتى الآن بشكل طبيعى، حيث تجرى الامتحانات فى ٢٧ لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الخمسة.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    181,829

  • تعافي

    140,460

  • وفيات

    10,639

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا