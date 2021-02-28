شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 35 محضرا لمحلات بـ«الأوكازيون الشتوي».. مشاركة دون ترخيص التموين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن 303 محلات حصلت على ترخيص من مديرية التموين للمشاركة في موسم التصفية الأولى «الأوكازيون الشتوي» للعام 2021، والذى بدأ يوم 7 فبراير الجاري ولمدة شهر، والذى تشارك فيه المحال التجارية التي تستخرج تصاريح المشاركة من مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف «سعدالله»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن حملات المتابعة مستمرة بشكل يومي على المحال الحاصلة على تصريح من المديرية للتأكد من التزامها بما تعهدت به فيما يتعلق بالسعر المعلن للجمهور أم لا وكذا متابعة المحال المشاركة في الاوكازيون بدون ترخيص رسمي من المديرية.

ولفت إلى أن الحملات حررت 35 محضرا ضد محال مخالفة لمشاركتها في الأوكازيون بدون تصريح رسمى، حيث أن القرار الوزارى المنظم لهذا الشأن يلزم المحلات المشاركة في الأوكازيون بالحصول المسبق على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية متمثلة في إدارة التجارة الداخلية، كما يلزم الجهات المشاركة الإعلان عن تحديد ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا بالثمن الفعلي للسلع قبل التخفيضات.

وقال وكيل الوزارة إن التخفيضات الرسمية المعلنة للمحال المشاركة تتراوح بين 5 إلى 50%، فيما تتراوح التخفيضات الفعلية على الأرض بين 20 إلى 30% ما يجعل هناك إقبال على الاوكازيون وإن كان نسبى.

وأضاف أن محافظة الإسكندرية تحتل المركز الثالث بين المحافظات في أعداد المحلات المشاركة بعد محافظتى القاهرة والجيزة.