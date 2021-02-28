شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت صباح اليوم الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في محافظة شمال سيناء، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وتحت شعار «معًا للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال» .

قال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن الحملة مستمرة 4 أيام حتى يوم الأربعاء القادم، وتستهدف الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات وعددهم نحو 55 ألف طفل وطفلة على مستوى المحافظة بخلاف الأطفال الوافدين مع ذويهم، مشيرا إلى استعداد مديرية الصحة بمختلف إداراتها وأجهزتها المعنية وتجهيز كافة مستلزمات العمل في الحملة بمشاركة مشرفى الطب الوقائى بالمديرية والوزارة.

أشار الدكتور رمضان توفيق، مدير عام الطب الوقائى، إلى جاهزية أطقم العمل وتوزيع الفرق الطبية على مختلف نقاط العمل بالمبادرة وتوفير المستلزمات وثلاجات حفظ الطعوم، مؤكدا أن التطعيم مجانى ودون أي مقابل، وأن طواقم وفرق العمل موزعة على جميع المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الحضرية، إلى جانب الفرق الثابتة والمتحركة في المناطق والأحياء والقرى والتجمعات وأمام بعض المساجد.

وأضاف محمد حمزة مسؤول التطعيمات أن الطعم ليس له أي آثار جانبية، وهو عبارة عن نقطتين على اللسان، وأنه يجب إعادة التطعيم إذا تقيأ الطفل أو لفظ التطعيم.