شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية..الطماطم بـ2.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎ ‏‎- الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو -البطاطس بـ3.25 جنيه -البصل بـ 5 جنيهات للأبيض والبصل الأحمر بـ7جنيهات -الكوسة بـ7 جنيهات للكيلو - الجزر بـ5 جنيهات - الخيار بـ6.5 جنيه. - الجوافة بـ8.50 جنيه ‏‎- الباذنجان الرومى بـ 5 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 7.5 جنيه للكيلوجرام. - الباذنجان الأبيض بـ7.5 حنيه ‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات - الفلفل الألوان بـ17.5 جنيه والليمون بـ19.5 جنيه. - الفاصوليا الخضراء بـ19 جنيها. - التفاح السكرى بـ25 جنيها. ‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات - اليوسفى بـ7.5 جنيه ‏‎‏‎- الموز البلدى بـ10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها. ‏- التفاح الإيطالى بـ25 جنيها. - البسلة بـ8 جنيهات - البرتقال بسرة بـ6.5 جنيه.