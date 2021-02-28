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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية..الطماطم بـ2.5 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‏‎- الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو

-البطاطس بـ3.25 جنيه

-البصل بـ 5 جنيهات للأبيض والبصل الأحمر بـ7جنيهات

-الكوسة بـ7 جنيهات للكيلو

- الجزر بـ5 جنيهات

- الخيار بـ6.5 جنيه.

- الجوافة بـ8.50 جنيه

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 5 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 7.5 جنيه للكيلوجرام.

- الباذنجان الأبيض بـ7.5 حنيه

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات

- الفلفل الألوان بـ17.5 جنيه والليمون بـ19.5 جنيه.

- الفاصوليا الخضراء بـ19 جنيها.

- التفاح السكرى بـ25 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات

- اليوسفى بـ7.5 جنيه

‏‎‏‎- الموز البلدى بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى بـ25 جنيها.

- البسلة بـ8 جنيهات

- البرتقال بسرة بـ6.5 جنيه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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