شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف الثانى الثانوى داخل اللجان يؤدون امتحان العربى على التابلت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل طلاب الصف الثانى الثانوى على منصة الامتحان الإلكترونى لأداء امتحان اللغة العربية، حيث تمكن بعض الطلاب من الدخول على سيستم الامتحان الإلكترونى، بينما واجه بعضهم صعوبة فى الدخول على المنصة، بسبب ضعف الإنترنت والأحمال على الشبكات، فيما عملت المدارس على طمأنة الطلاب، مؤكدة لهم أنه فى حالة تعذر أحد فى الدخول على المنصة أو أداء الامتحان سوف يقدم شكوى أو محضر قبل مغادرة اللجنة لإثبات ما تعرض له خلال الاختبار، قائلة: لن يضار أى طالب بسبب مشكلة تقنية أو فنية.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى منصة الامتحان الإلكترونى لدخول الطالب لأداء الاختبار، موضحة أن قرار توزيع الطلاب حسب المحافظة هدفه تخفيف الأحمال على الشبكات، وشهدت المدارس الثانوى صباح اليوم تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث قامت مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة باستقبال الطلاب وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لكورونا على طلاب الصف الثانى الثانوى العام فى أول يوم لهم بامتحانات الفصل الدراسى الأول حيث يؤدى الطلاب امتحان مادتى اللغة العربية والجبر والتفاضل وحساب المثلثات.

وبدأ طلاب الصف الثانى الثانوى العام فى 15 محافظة امتحان اللغة العربية، فى التاسعة صباحا، فى محافظات القاهرة وبورسعيد ودمياط والسويس والشرقية والغربية والبحيرة وبنى سويف والمنيا وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد ومطروح وشمال سيناء، بينما بدأ طلاب باقى المحافظات وهم الإسكندرية والدقهلية والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر الامتحان فى العاشرة صباحا.



امتحانات ثانية ثانوى



امتحانات الصف الثانى الثانوى