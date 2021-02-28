شكرا لقرائتكم خبر عن «شوشة» يتابع امتحانات نصف العام بمدارس شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتابع اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، امتحانات نصف العام للصفين الرابع الابتدائي والثاني الثانوي العام، والتي تجري وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأكد المحافظ تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوقيع الكشف الطبي على التلاميذ والطلاب عن طريق الكواشف الحرارية، وارتداء التلاميذ والطلاب والملاحظين للكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتطهير اللجان قبل وبعد الامتحانات.

ووجه المحافظ باتباع التعليمات الوزارية بخصوص الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلبة خلال سير الامتحانات وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان.

أشار المحافظ إلى أن تلاميذ الصف الرابع يؤدون الامتحان المجمع متعدد التخصصات ورقيًا، بينما يؤدي طلبة الصف الثاني الثانوي امتحان اللغة العربية الكترونيًا عن طريق جهاز التابلت.

بدوره أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن عدد طلاب الصف الرابع الابتدائي يبلغ ١٠١٧٧ تلميذًا وتلميذة على مستوي مدارس المحافظة، بينما عدد طلاب الصف الثاني الثانوي يبلغ 3019 طالبًا وطالبة.