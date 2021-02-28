شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم شمال سيناء يؤكد انتظام امتحانات الصف الرابع الابتدائي دون شكاوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء على انتظام امتحانات نصف العام للصف الرابع الإبتدائي دون شكاوى، حيث لم تتلق غرفة عمليات المديرية أي إخطارات أو شكاوى.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء إن أسئلة الامتحان متعدد التخصصات واضحة ومباشرة وفي مستوى الطالب المتوسط، ومما سبق دراسته في الفصل الدراسي الأول، وأنه تم مراعاة القواعد الخاصة بالورقة الامتحانية خلال وضع الأسئلة.

وأضاف وكيل تعليم شمال سيناء أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوقيع الكشف الطبي على التلاميذ عن طريق الكواشف الحرارية، وارتداء التلاميذ والملاحظين للكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتطهير اللجان قبل الامتحانات.

أشار وكيل تعليم شمال سيناء إلى أن عدد طلاب الصف الرابع الابتدائي يبلغ ١٠١٧٧ تلميذًا وتلميذة على مستوى مدارس المحافظة، مؤكدًا على استمرار امتحانات النقل حتى الخميس المقبل.