شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة معدات وتحويل 4 مواطنين للنيابة بسبب أعمال بناء مخالفة في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الوحدات المحلية في القليوبية في القرى والمدن التصدي لحالات التعدي على البناء على الأراضي الزراعية

وقام خالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر بحملة إزالة لحالة تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة حوالي 200م قام أحد المواطنين بقرية الجعافرة بإعادة البناء عقب تقديم طلب بالتصالح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنبيه على المخالف بعدم إعادة التعدي على البناء على الأراضي الزراعية مرة أخرى والانتظار حتى تمام إنتهاء إجراءات التصالح.

وفي الخانكة وأثناء مرور طلال ربيع، نائب رئيس المدينة، وياسمين عبدالرحمن حسن، رئيسة الوحدة المحلية بالمنايل، تلاحظ تواجد عمل خلاطة لصب الدور الأول علوي بدون ترخيص بقرية سندوة، وتم إيقاف الأعمال ومصادرة الخلاطة إلى الوحدة المحلية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواطن المخالف وتحويله المواطن إلى مركز الشرطة لعرضه على النيابة المختصة، كما تم إزالة حالة بناء هنجر بقرية سرياقوس على مساحة ٣٠٠ متر بحوض حسيب، وتم التحفظ على تشوين الطوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وصادرت الوحدة المحلية معدات بناء بمنطقة عرب العيايدة حيث تلاحظ الشروع في عمل شدة خشبية لدور أرضي لمنزل فتم مصادرة سيارة المقاول المحملة بالخشب وإلزام المقاول بتحميل باقي الخشب وتشوينه وعدم العمل نهائيًا.

ازالات مبانى مخالفه فى القليوبية

ازالات مبانى مخالفه فى القليوبية

ازالات مبانى مخالفه فى القليوبية