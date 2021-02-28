شكرا لقرائتكم خبر عن تمهيداً لافتتاحه.. «نورالدين» يتفقد تطوير مسار العائلة المقدسة بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بسخا، رافقه خلالها عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، ووجه بإقامة حدائق.

كما تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مواقع تطوير المنطقة المحيطة بكنيسة السيدة العذراء بسخا، ومسار العائلة المقدسة، وتابع أعمال التشجير، ووضع بلاط الانترلوك، وإقامة بوابات، والإنتهاء من تأهيل المنطقة السكنية حول الكنيسة دون تكلفة على الأهالي، وإقامة مسارات للزائرين والسياح والمترددين على الكنيسة، وإعادة رفع كفاءة الكهرباء بالمنطقة، وإعادة رصف الطرق المؤدية للمنطقة.

تطوير مسار بيت العائلة

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة هو رؤية تنموية لمحطات العائلة المقدسة في مصر، لرفع كفاءتها وتحويلها إلى محطات هامة على خريطة السياحة العالمية، وذلك لما يحمله من قيم ومعاني انسانية للتسامح والسلام والتراث، فالرؤية تشمل تطويره وتحسين جودة العمران والطرق المؤدية اليه، لافتًا أن مرحلة التطوير تنقسم إلى ثلاث مراحل وهي «مرحلة التحميل، مرحلة النخيل، مرحلة الاسفلت».

تطوير مسار بيت العائلة

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المنطقة تحتوي على الحديقة العامة، وهي مجموعة من البرجولات الخشبية الدائرية أو المستطيلة، كذا منطقة انتظار حافلات السائحين، ومنطقة المداخل والشوارع الرئيسية، حيث يتم اعادة دهان الاسوار الحديدية والمباني من جديد إلى يمين ويسار الشوارع المؤدية للمنطقة.

تطوير مسار بيت العائلة

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيراً بمسار العائلة المقدسة، فتم اعادة تأهيل وتطوير ورفع كفاءة تلك المنطقة المحيطة بكنيسة السيدة العذراء بسخا منطقة أثرية وسياحية هامة.

تطوير مسار بيت العائلة

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن زيارة الوفود من كافة المحافظات المصرية أو من الدول مستقبلاً لن تقتصر على زيارة الكنيسة وما تحتويه من قطع أثرية، ومزار ديني، ومسار العائلة المقدسة، بل ستشمل الزيارة متحف كفر الشيخ القومي الذي قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية هدية لأهالي المحافظة بعد انتظار طال 20 عاماً.

تطوير مسار بيت العائلة

تطوير مسار بيت العائلة