شكرا لقرائتكم خبر عن تحت رعاية انتصار السيسي.. وزيرة الثقافة تعلن تفاصيل جائزة الدولة للمبدع الصغير اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مؤتمرا صحفيا تحت رعاية انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية، في الثانية عشر ظهر اليوم، بمسرح الأوبرا الصغير، للإعلان عن تفاصيل انطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير، التي تم استحداثها مؤخرا بهدف النهوض بالفنون والآداب، وتمنح سنوياً لمن يقدم منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً ولم يتجاوز عمره 18 عاما.

يأتي المؤتمر بحضور الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وقيادات الوزارة، ويقوم بتغطيته مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الإعلام والشبكات الإذاعية.