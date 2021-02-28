شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنيا تستعد للامتحانات.. والنتائج 25 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، إنهاء الاستعدادات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، الإثنين، أول مارس، لجميع طلاب الجامعة بكلياتها العشرين، على أن تستمر لمدة 3 أسابيع متصلة، ويتخللها امتحانات الشفوي والعملي، بناءً على الجداول التي وضعتها الكليات طبقاً لطبيعة الدراسة والمقررات بها.

وشدد «عبدالنبي» على انتظام وسرعة أعمال الكنترولات والتصحيح والرصد لإعلان جميع النتائج كحد أقصى في 25 مارس، لتحقيق ما نصبوا إليه جميعاً في إنجاح العملية التعليمية بالفصل الدراسي الأول في ظل هذه الظروف الاستثنائية خلال جائحة كورونا، وضماناً لانتظام الدراسة بالفصل الدراسة الثاني الذي سيبدأ بالأسبوع التالي عقب انتهاء الامتحانات مباشرةً.

وأكد «عبدالنبي» قرب الانتهاء من أعمال الإنشاء والتنفيذ لـ 4 مدرجات واستلامها من الشركة المنفذة ودخولها الخدمة، تعزيزاً للطاقة الاستيعابية بالمدرجات الجامعية، وبما يُساهم في تقليل الكثافة الطلابية خلال فترة الامتحانات، وذلك بعد الحاجة الماسة إلى زيادة المسافات البينية بين الطلاب تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية.