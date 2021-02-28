شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن مبادرة «حياة كريمة».. 33 طلمبة آبار أعماق بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب بأسيوط والوادى الجديد، دعم قطاع مياه الشرب بمحافظة الوادي الجديد ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بعدد (33) طلمبة آبار أعماق غاطسة لمحطات الآبار الارتوازية بتكلفة إجمالية 12.8 مليون جنيه فضلاً عن توريد عدد (313) وصلة للآبار بطول 6 م وقطر 6 بوصة، بالإضافة إلى توريد كابلات كهربائية بإجمالي أطوال 4500 م الخاصة بتوصيلات الطلمبات الغاطسة باللوحات الكهربائية.

وأضاف أنه تم دعم القطاع بعدد (6) مولدات كهرباء وديزل قدرة المولد الواحد 500 ك. ف. أ بتكلفة إجمالية 6.6 مليون جنيه بمبادرة حياة كريمة المرحلة الثانية.

وأشار إلى أن المبادرة في مرحلتها الثانية تضم أعمال تطوير الأداء الخدمى وتحسين خدمات مياه الشرب وذلك من خلال أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بمركز الداخلة والفرافرة بتكلفة إجمالية 11.5 مليون جنيه فضلاً عن إحلال وتجديد عدد (6) آبار ارتوازية للمياه بتكلفة إجمالية 21.2 مليون جنيه.