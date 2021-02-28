شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن 5 قرى في القليوبية (اعرف منطقتك) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في القليوبية قطع مياه الشرب عن قرى الدير والمنزلة ومنصورة نامول وكفر الحصافة وعرب الحصوة، التابعة لمركز ومدينة طوخ، لحدوث عطل مفاجئ بخط المياه الرئيسي المغذي للقرى قطر 250 مم، وجارٍ التعامل مع العطل.

وقال المهندس مصطفى مجاهد في بيان صادر من الشركة، صباح اليوم، إن الشركة قامت بتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرى المتأثرة وستتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من إصلاح العطل.