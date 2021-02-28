شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المنيا»: ضعف الإنترنت حرم 12% من طلاب «الأول الثانوي» من تأدية الامتحان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، استقبال 27 ألفا و582 طالبا وطالبة، بالصف الثاني الثانوي، لأداء امتحان اللغة العربية والجبر والتفاضل والتكامل وحساب المثلثات على مرحلتين.

قال «الرشيدي»، إن بينهم 2600 طالب وطالبة حكومي، و983 طالبا وطالبة خدمات، و288 طالبا وطالبة خاصة، سوف يؤدون الامتحانات، داخل 131 مدرسة.

وكشف «الرشيدي»، عدم تمكن 12% من بين، 28090 طالبا وطالبة، بالصف الأول الثانوي، من دخول منصة الامتحانات، وأداء امتحان مادتي اللغة العربية والأحياء، بسبب ضعف شبكة الإنترنت.

وأكد «الرشيدي» أن محافظة المنيا، من المحافظات التي ستبدأ بها الامتحانات مبكرا، الساعة التاسعة صباحا، مما يمكن الطلاب من الدخول على منصة الامتحانات.