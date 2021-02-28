شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لـ«تطهير الشوارع من الباعة الجائلين والإشغالات» بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه لا تهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع، ولن يسمح بأي شيء يعوق الحركة المرورية، أو يتضرر منه المواطن، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية، حيال المخالفين، وكل من يتعدى على الطريق العام سواء بإشغال أو تشويه.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي شنها المحافظ، بحضور خالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر، وضباط شرطة المرافق وإدارة الإشغالات، لـ«تطهير شوارع مدينة شبين القناطر من الإشغالات والباعة الجائلين وظاهرة الافتراش بالشارع العام»، حسب بيان المحافظة.

وقال بيان صحفي، الأحد، إن الحملة تمكنت من إزالة العديد من فروشات الباعة الجائلين، والتي كانت تتسبب في غلق الشارع أمام المارة والسيارات، كما تم إزالة العديد من عربات الكارو، وتحرير محاضر لأصحابها، إضافة إلى إزالة عشرات الأكشاك المخالفة المقامة بدون ترخيص، وتحرير 10 محاضر مخالفة.

كما تم المرور على المحلات التجارية والكافيتريات، حيث وجه المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والغلق في المواعيد المحددة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ولن يتم التهاون في أي مخالفة.

وأكد المحافظ أن الحملة جاءت استجابة لشكاوى المواطنين من انتشار الباعة والأكشاك المخالفة، حيث قامت المحافظة بشن الحملة بشكل فوري، للحفاظ على السيولة المرورية، وتحقيق الانضباط داخل شوارع المدينة، تزامناً مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.