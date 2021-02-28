شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يدشن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الأحد، بتدشين الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمركز الطبي بمدينة بنها، بحضور الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والمهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها. وتبدأ فعاليات الحملة اعتبارا من اليوم وعلي مدار أربعة ايام، لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم حتي 5 سنوات، للحفاظ على مصر خالية من المرض ولرفع المناعة الصحية للأطفال.



قال المحافظ، إنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين مديرية الشؤون الصحية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ولتحقيق المستهدف منها، مشيراً إلى التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى كل مكان داخل المحافظة.



من جانبه أكد الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة استعداد المديرية لبدء فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والمقرر إنطلاق فعالياتها على مستوي المحافظة، بداية من اليوم وتستمر لمدة ٤ أيام من خلال فرق طبية مدربة وجاهزة، مؤكدا توافر المستلزمات اللازمة للحملة، وتوزيع الطعوم، ووضع خطة عمل للفرق الطبية الثابتة، والفرق المتحركة، واطلاق الحملات الدعائية للحملة، ولصق البوسترات والبنرات، بما يساهم في تحقيق أهداف الحملة، ووصول الخدمة لجميع الأطفال المستهدفين، والقضاء على شلل الأطفال نهائيا.



أوضح وكيل وزارة الصحة أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف تطعيم 1116088 طفل وطفلة على مستوى المحافظة، من عمر يوم وحتى خمس سنوات من المصريين وغير المصريين، مشيرًا إلى تدريب 2291 فريق طبي للقيام بتنفيذ الحملة منهم ٣٥٣ فريقا ثابتا بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، وعدد ١٩٣٨ فريقا متحركا، من شقة إلى شقة، لافتا إلى التشديد على جميع الفرق بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل.